國民黨總統初選參選人朱立倫29日到台中接受電台專訪時透露，他與老婆高婉倩在美國留學相識，首度聚餐結束才吃完飯，對方就詢問要不要吃冰淇淋，兩人以吃冰淇淋開始，愛情長跑7年後結婚，目前育1女1子，21歲的小兒子常跟他跑行程。據了解，朱立倫受老婆愛吃甜點影響，最愛的甜點是「麻糬」。

朱立倫到台中市接受台中廣播現場專訪，提及另一半及家庭生活展現溫馨的一面。朱立倫說，他就讀美國紐約大學時認識也是留學生的老婆高婉倩，他當時擔任學生會長舉辦聚餐活動，才聚餐結束，她就詢問要不要一起去吃冰淇淋，他很驚訝，這個女孩子才剛吃飽飯，就要吃冰淇淋，「怎麼這麼愛吃冰淇淋」，也因為帶她去吃冰淇淋，開始交往7年後結婚。

朱立倫說，他當時詢問高婉倩的父親做什麼行業，高婉倩只淡淡地回答：「律師」，他也隨意答覆對方自己的父親在「開車」，兩人育有1女1子，小兒子目前已經21歲，身高180多公分，最近常跟著他跑選舉行程。

朱立倫兒子現身廣播電台，長得高又帥氣，但是，低調不願受訪及拍照。據朱立倫幕僚透露，朱立倫深受老婆影響，也養成愛吃甜點的習慣，兩人常一起去吃小吃，朱立倫的最愛是「麻糬」。

(中時 )