張育成18歲時決定遠赴美國闖蕩，從印地安人新人聯盟開始打起，6個年頭過去張育成終於站上大聯盟，成為大聯盟的第16位台將。不過這一路走來不輕鬆，曾以為和大聯盟僅差一步了，卻在今年春訓時傷到手指，一度不能彎曲。張育成的妻子綾綾在臉書分享身為球員另一半的心情，透漏旅美的酸甜路程。

張育成自去年就晉升到3A，曾被認為和大聯盟殿堂僅一步之遙，妻子綾綾透漏他在去年秋季聯盟大爆發後，為了能早點開始準備，因此飛回加州準備打擊及守備訓練，決定不回台灣過年。過程中也得知大聯盟有位選手受傷，當時認為這是張育成「能站上大聯盟開幕賽的好時機」。

因此即便住家離打擊場需1至2小時的路程，仍每天6點起床、8點訓練，練完球前往健身房，兩個禮拜天天都是一樣的行程沒有休息。春訓也提早一週到亞利桑那調整自己。張育成在春訓打出20打數、6安打，且多為二壘安打，有1發全壘打，不過春訓尾聲卻因揮棒傷到筋，「育成非常會流手汗，就算有打擊手套的阻力之下還是太滑了，我記得當天回到飯店他跟我說，『我的手指很痛』，我一看真的不得了，連彎都沒辦法彎，沒多久就遭到球隊下放。」

5月進傷兵名單後，雖然張育成感到非常沮喪，不過手指受傷及遭到下放並沒有喪失他往上爬的決心，每天都很認真的復健冰敷吃藥，每每妻子問到傷勢，張育成總是說，「很好，沒事。」也終於在打完復健賽後，於6月中重返3A。

綾綾分享這一路以來的波折，文末感嘆地說，「常常很多身邊的朋友家人甚至球迷朋友會說，育成什麼時候回來哥倫布？有要去復健賽嗎？什麼時候復健完？什麼時候回台灣？會上去嗎？下一步是什麼？有什麼計畫？對我們來說這一切都是未知數。」

如今張育成好事多磨終於成功得到站上大聯盟的機會，也得歸功於永不放棄的心，以及耐心做治療的毅力。

(中時電子報)