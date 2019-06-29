目前繳交三寶人數超過2350人。（甘嘉雯攝）

桃園市空服員職業工會罷工進入第10天，截至目前為止，繳交三寶人數超過2350人，會員從28日晚間10點開始投票，而排隊人潮愈接近中午愈多，隊伍長達50公尺，多達百人，工會人員表示，只要12點前排入投票隊伍，都可以投票，投完為止。

而目前工會幹部已經往開票的地點移動，商討相關事宜，根據了解，勞動部確定不派員參加，而會有工會律師見證開票過程。

對於要不要投票幹部內部意見分歧，工會表示，可以有不同意見，但大家還是很團結。

(中時 )