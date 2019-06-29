10點後擁入投票人潮 空服工會：12點前排隊都可投 12:092019/06/29 中時 甘嘉雯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 前來投票的罷工空服員會員隊伍已繞行罷工場地一圈，多達百人。（甘嘉雯攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 目前繳交三寶人數超過2350人。（甘嘉雯攝） 桃園市空服員職業工會罷工進入第10天，截至目前為止，繳交三寶人數超過2350人，會員從28日晚間10點開始投票，而排隊人潮愈接近中午愈多，隊伍長達50公尺，多達百人，工會人員表示，只要12點前排入投票隊伍，都可以投票，投完為止。 而目前工會幹部已經往開票的地點移動，商討相關事宜，根據了解，勞動部確定不派員參加，而會有工會律師見證開票過程。 對於要不要投票幹部內部意見分歧，工會表示，可以有不同意見，但大家還是很團結。 (中時 ) #工會 #投票 #意見 #幹部 #開票 也許您會感興趣 推薦閱讀 4點分析 律師：長榮罷工不合法 12:302019/06/25 生活 空服員要三寶 工會律師：不予理會無違法問題 14:582019/06/25 生活 長榮罷工何時重回談判桌？工會：隨時可談 19:062019/06/25 生活 長榮酸工會 禁搭便車不准下車 04:102019/06/26 生活新聞 軟化？空服員工會明提新八大訴求 盼速協商 09:402019/06/26 生活 長榮罷工第7天 工會：我們要的是尊嚴 11:402019/06/26 生活 短評》工會若真心讓步 讓空服員們回家吧！ 10:572019/06/27 生活 非空服員伸入職業工會 曲佳雲：他們任行政職 16:092019/06/27 生活 台灣的選擇－在台灣延燒中的英國病 ─論職業工會發動罷工的合理性 04:102019/06/28 財經要聞 快評》民進黨阻擋不在籍投票 不配獲北漂、南漂族支持 16:322019/06/28 政治 生活熱門新聞 長榮薪水真高！官方揭密 網轟：還不滿足 - 生活 有退路才罷工？長榮道歉空服員確定跳槽星宇 - 生活 再罷10天？網嗆爆擦pp空姐：罷到天荒地老吧 - 生活 又有熱低壓!今明恐成颱 威脅台灣 - 生活 長榮罷工投票逾5成 預計2點半宣布結果 - 生活 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。