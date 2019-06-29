大陸國家主席習近平日本時間周六（29日）上午11時50分與美國總統川普在日本大阪舉行會晤。習近平提及1971年的中美乒乓外交，重申「中美合則兩利、鬥則俱傷，合作比摩擦好，對話比對抗好」。

川普說，他在周五的晚宴上已與習近平會面：「很多事情實際在昨晚已達成。」他強調中美關係非常良好；至於雙方是否達成貿易協議，他表示時間會給出答案。川普此前曾稱，若G20峰會無法達成協議，他將向餘下所有中國商品加徵關稅。

習近平在會晤開始時說，很高興與川普在大阪見面。 48年前，也就是1971年，就在離這裡100多公里的名古屋，參加第三十一屆世界乒乓球錦標賽的中美乒乓球運動員進行友好互動，這就是後來所說「乒乓外交」的開始，創造「小球轉動大球」的歷史佳話。8年之後的1979年，中美建立外交關係。

習近平之後表示，回顧建交以來的40年，國際形勢和中美關係都發生巨大變化，但一個基本的事實始終未變，那就是：中美合則兩利、鬥則俱傷，合作比摩擦好，對話比對抗好。他提到近來與川普透過電話和書信保持密切聯繫，願與川普就事關中美關係發展的根本問題交換意見，為下階段兩國關係發展定向把舵，推進以協調、合作、穩定為基調的中美關係。

(中時 )