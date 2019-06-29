高屏地區防災緊急備援井網規畫成果說明會29日在大樹區舉行，民眾反應熱烈，有人批政府吃人夠夠，反對設立備援井網。水利署水利規畫試驗所副所長曾國柱回應，水規所會尊重在地居民的意見，再檢討規畫評估。

因應氣候變遷可能造成降雨量不足而發生枯旱情形，水利署水利規畫試驗所規畫高屏地區防災緊急備援井網，29日在大樹區辦理說明會，傾聽地方的意見。

與會的興田里、溪浦里、大坑里居民多數堅決反對在當地設抽水井，怕會影響當地地下水源及用水權益。水利規畫試驗所表示，尊重地方的意見，後續除繼續溝通，並且檢討目前的規畫。

當地里長、市議員吳利成，以及國民黨立委參選人黃昭順、王齡嬌到場聲援民眾。大家的意見包含目前當地已有伏流水工程，再設備援井將對大樹區造成巨大的負面影響，不僅影響居民生活生計，更嚴重影響環境，因此堅決反對。

也有里長反映回饋金發放有問題，經濟部水利署南區水資源局說，這其中有誤會，將請主辦單位釐清，與民眾充分溝通。

(旺報 )