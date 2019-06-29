習川會落幕 重啟中美經貿磋商 12:412019/06/29 中時 林勁傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 「習川會」在80分鐘後結束，川普在會後表示，美國與中國重新回到正軌，與習近平的會面非常好，中美雙方將很快出聲明。央視報導，中美元首同意重啟兩國經貿磋商。 近中午時分，央視新聞報導，「習川會」已經結束，會見時間約80分鐘，比原本預計的90分鐘短。值得注意，上一次兩人在阿根廷G20峰會場邊舉行「習川會」，是一邊共進晚餐一邊開會，歷時2.5小時後結束，較原定計劃超出0.5小時。 (中時 ) #習川會 #中美 #央視 #報導 #磋商 也許您會感興趣 推薦閱讀 編‧輯‧室‧報‧告－重回談判桌，才是最重要的事 04:102019/06/26 財經要聞 《股利-電子零件》僑威通過1.45元，布局越南保後市 15:402019/06/27 財經 別高興太早! 金融大鱷揭習川會背後盤算 18:202019/06/27 財經 景氣續亮黃藍燈 緩中見穩 04:092019/06/28 財經要聞 中美晶Q2認列減損 不影響明年配息 04:102019/06/28 證券．權證 G20大氣候衝擊大選 04:102019/06/28 時論廣場 民營銀強攻房貸 永豐銀總座：房市最壞已過 04:092019/06/29 金融．稅務 習川會登場 習近平引乒乓外交期許中美關係 11:502019/06/29 財經 習川會登場 習：中美合則兩利、鬥則俱傷 11:492019/06/29 財經 川習會登場 川普期待達成歷史性協議 11:512019/06/29 國際 國際熱門新聞 川習會登場 美中貿易戰休兵希望濃 - 時事 習川會落幕 重啟中美經貿磋商 - 時事 - 中時 左右為難！安倍坐夾在川習之間 三人臉僵翻了 - 國際 眾目睽睽下 粗魯川普又讓安倍尷尬了 - 國際 川習會前先送大禮！陸向美購大批大豆 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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