「習川會」在80分鐘後結束，川普在會後表示，美國與中國重新回到正軌，與習近平的會面非常好，中美雙方將很快出聲明。央視報導，中美元首同意重啟兩國經貿磋商。

近中午時分，央視新聞報導，「習川會」已經結束，會見時間約80分鐘，比原本預計的90分鐘短。值得注意，上一次兩人在阿根廷G20峰會場邊舉行「習川會」，是一邊共進晚餐一邊開會，歷時2.5小時後結束，較原定計劃超出0.5小時。

(中時 )