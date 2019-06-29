長榮航空空服員罷工進入第10天，是否繼續罷工，工會從昨天晚上10時起進行罷工投票，今天上午湧入許多空服員投下一票，工會估計投票率達5成。工會也將於下午2點半前公布投票結果。亦即，空服員是戰是和，2點半前揭曉。

交通部長林佳龍今上午對媒體表示，希望罷工早日落幕，勞動部也說，若空服員同意停止罷工，長榮勞資雙方今天下午即可簽團體協約，結束我航空史上影響最大、時間最久的罷工行動。

桃園空服員職業工會於20日下午偷襲式宣布罷工，迄今第10天，由於資方態度強硬，工會於日前態度軟化，將8 大訴求朝4方向調整，不再堅持日支費、禁搭便車條款及勞工董事，昨5位工會代表更進入長榮總部，與董座林寶水會談後，提出平和協議，計有6點，未料工會代表向會員傳達一訊息時，有空服員激動大喊要再戰10天。

儘管如此，工會仍於昨天晚上10時展開是否繼續罷工投票，至今天中午12時截止，投票率有5成。

(中時電子報)