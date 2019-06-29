位於青海省海東市互助土族自治縣的互助南門峽國家濕地公園、互助北山國家森林公園及周邊林區，工作人員發現10多隻世界瀕危珍禽、國家一級保護動物黑鸛，並首次在野外發現黑鸛巢居並孵育雛鳥。

專家表示，黑鸛是體態優美、體色鮮明、活動敏捷、性情機警的大型涉禽，被視為反映生態環境的重要物種之一，已被《瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約》（通稱為《華盛頓公約》）列為瀕危物種。有「鳥中大熊貓」之種的黑鸛能在互助山築巢、生下雛鳥，印證青海省生態環境持續改善中。

黑鸛（學名Ciconia nigra）是鸛形目鸛科鸛屬的一種大型涉禽，是一種遷徙鳥，又名黑老鸛、烏鸛、鍋鸛、撈魚鸛，成鳥體長在95到100公分之間，高約102公分，翼展為145到155公分，重約3公斤，有細長的紅腿和長而直的紅色尖喙；幼鳥頭、頸和上胸呈褐色，有的具有棕褐色斑點，兩翅和尾為黑褐色。

由於森林砍伐、沼澤濕地被開墾、環境污染和惡化，致使黑鸛的主要食物如魚類和其他小型動物來源減少，加上人類干擾和非法狩獵，黑鸛種群數量逐年減少。

(旺報 )