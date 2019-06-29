去年823豪雨過後，高雄炸出5000天坑，高雄新市府團隊一上任後開始努力鋪路，市民超有感。高雄市議員陳麗娜稍早在臉書PO出一張高雄天坑照片，開心表示前鎮加工區入口大華一路要重舖了，李四川副市長今日打給她說「將全面性解決所有加工區道路管理單位統一市府管理及一次性解決所有道路問題。」陳麗娜也感嘆，深深體會到高雄前、後政府的差異。

高雄市議員陳麗娜稍早在臉書PO出一張高雄天坑照片，她開心表示「前鎮加工區入口大華一路要重舖了⋯⋯高雄今天天氣晴時多雲偶陣雨，早上李四川副市長帶來令人雀躍的消息！」

陳麗娜說，故事從韓市長上任前，每年反應前鎮加工區內外道路破損不堪，擴建路、大華路及內部聯結道路，狀況不佳，下雨天就造成機車騎士摔車的元兇，坑洞多到開車極不舒服！像是到了落後國家⋯⋯

陳麗娜表示，韓市長上任後，再次向市政府提出建議，先修大華路，保障所有加工區員工用路安全。「今天是星期六吧！李四川副市長仍然在工作⋯⋯打了電話給我，告訴我，將全面性解決所有加工區道路管理單位統一市府管理及一次性解決所有道路問題。」

陳麗娜感嘆，「怎麼差那麼多⋯⋯以前怎麼不做為？害那麼多人受傷、受苦！我深深體會到前、後政府的差異⋯⋯感謝」。

網友轉發陳麗娜貼文到「韓家軍-新生」社團，大家留言「我剛剛經過附近，嚇死我了，高雄人怎可以忍受」、「所以，副議長真是夠了」、「天啊！真不敢相信這是在臺灣？」、「工業區道路管理者 好像是經濟部工業局 只能跟市府反應看看」。

(中時電子報)