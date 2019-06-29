廢核．再生 公投連署 全台六地同步舉辦 13:422019/06/29 中時 趙雙傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 反核團體舉行「廢核．再生 公投連署列車簽簽簽 全台六地同步連署」活動。（趙雙傑攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台北車站前民眾參與連署。（趙雙傑攝） 台灣反核行動聯盟和台灣環境保護聯盟總會等多個反核團體今日在全台六地的火車站前，舉辦「廢核．再生公投連署列車簽簽簽同步連署」活動，表示如果重啟核四案通過成案門檻，尚未興建完成的核四廠將可能改變資產維護管理的現況，更會因公投的投票結果，啟封再重新編列預算興建，希望民眾踴躍參與連署，讓「廢核．再生」達到30萬門檻成案。 (中時 ) #連署 #廢核 #再生 也許您會感興趣 推薦閱讀 Prada推「再生尼龍」包款 可無限循環使用 17:172019/06/25 娛樂 拒絕直接民權送終 藍軍發動「反鐵籠公投」連署 16:492019/06/26 政治 羅麗芬回台投資 今與慈濟醫院簽約打造再生醫療服務平台 15:382019/06/27 財經 陸風電太陽能發電成本 持續下降 18:342019/06/27 財經 羅麗芬回台投資 攜手慈濟打造再生醫療 00:052019/06/28 財經 羅麗芬攜慈濟醫院 攻再生醫療 04:102019/06/28 證券．權證 反制「罷韓」啟動 高雄綠營議員剉咧等 00:032019/06/29 政治 生活熱門新聞 長榮薪水真高！官方揭密 網轟：還不滿足 - 生活 說抱歉!空服工會坦言與董座碰面是判斷錯誤 - 生活 - 中時 有退路才罷工？長榮道歉空服員確定跳槽星宇 - 生活 又有熱低壓!今明恐成颱 威脅台灣 - 生活 再罷10天？網嗆爆擦pp空姐：罷到天荒地老吧 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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