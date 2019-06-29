台北車站前民眾參與連署。（趙雙傑攝）

台灣反核行動聯盟和台灣環境保護聯盟總會等多個反核團體今日在全台六地的火車站前，舉辦「廢核．再生公投連署列車簽簽簽同步連署」活動，表示如果重啟核四案通過成案門檻，尚未興建完成的核四廠將可能改變資產維護管理的現況，更會因公投的投票結果，啟封再重新編列預算興建，希望民眾踴躍參與連署，讓「廢核．再生」達到30萬門檻成案。

(中時 )