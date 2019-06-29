美國總統川普29日一早在推文向北韓領導人金正恩喊話，表示願意見金正恩。北韓中央通訊報導，北韓第1外交次長崔善姫隨即回應，對此表示對歡迎，她發表談話表示，若川普提案實現的話，將成為兩國關係改善的契機。

川普在推文中表示，他在G20大阪領袖峰會後訪問南韓，願意在兩韓非軍事區（DMZ）見金正恩，握手寒暄。即使是兩分鐘的短暫見面也可以，北韓迅速給出回應表示歡迎。

(中時 )