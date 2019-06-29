新北市108學年度「Easy Leap海外青年志工英語輔學實驗計畫」今日在鶯歌國中辦理志工歡迎會，教育局副局長蔣偉民也與志工體驗乾冰遇到火焰、銅板及洗碗精的生活實驗課程。他也希望透過志工教導及1年線上平台互動課程，增加弱勢國中小學生英語機會。

蔣偉民表示，Easy Leap計畫推動已邁入第5年，教育局與與慧智海外教育基金會合作，以「弱勢優先」、「個別輔導」為原則，透過海外志工英語營隊及線上平台長達1年視訊線上課程，提供學習弱勢的國中小學生英語學習機會，也建立起難得的友誼和經驗。

他也感謝109位海內外青年志工願意用暑假時間，帶領新北市學習弱勢學生體驗全英語美式文化營隊。期勉大家在2週營隊服務期間能有滿滿收穫。

今年共有73位培訓海外華裔青年志工及36位新北市高中青年志工，自7月1日至12日在鶯歌、中和、江翠、中平等國中及三民高中帶領484位國中小弱勢學生，共同參與2週的英語輔學營隊，活動結束後海外志工將與參與營隊的學生進行1年的「線上伴讀」，透過線上平台個別化英語教學，提升英語學習興趣，並持續加強英語能力。

曾參加計畫的正德國中學生林如月說，育樂營最大的收穫是在毫無壓力的情況下學習英文，以前家人逼他學，反而覺得不愉快。現在會利用手邊的電腦或手機來看短篇文章，不會的單字就主動去查。

教育局今年也招聘第一位表演藝術科目雙語教學專長之新血國中教師，提供優質雙語學習環境；另積極引進外籍英語老師加入教學現場，並設立80間國中英語情境教室、在9大分區各級學校聘任90位外師，透過雙語教學專長教師與外籍英語老師合作，共同精進新北英語學習環境。

(中時 )