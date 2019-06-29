氣象局表示，今（29）日各地大都多雲到晴，天氣持續悶熱，高溫普遍在攝氏33至35度。明日的天氣型態差不多，午後易有短暫雷陣雨，山區可能有局部大雨，民眾利用周休出遊要攜帶雨具；中南部及恆春半島清晨也會有局部短暫陣雨或雷雨。

下周一（7月1日）會有較明顯的變化，台灣南方的低壓帶形成並北抬，水氣增多、風場轉為東南風，東部及東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。

下周二至下周五，北抬後的低壓帶逐漸往西北方向移行，台灣位於低壓帶北側，南方暖濕空氣將順著偏南至西南風進入台灣，中南部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率。午後的降雨會較為全面，其他地區仍是午後雷雨的天氣型態。

台灣颱風論壇認為，熱帶性低氣壓目前的位置垂直風切偏強，不適合發展，但前方有偏暖海域則為利多，預估強度最多可到輕颱下限，也可能提前消散。熱低壓將沿太平洋高壓邊緣朝西北移動，下周二至下周三接近台灣。若太平洋高壓增強，熱低壓會通過巴士海峽；高壓偏弱，熱低壓將通過台灣或琉球海域，移動路線視高壓強弱而定。

氣象達人彭啟明則表示，目前看起來周六、周日的天氣相似，同樣是高溫炎熱午後雷陣雨。周一以後的天氣會有一些變動，在菲律賓東方海面有一個熱帶性低氣壓，未來將逐漸朝向呂宋島北部前進，預料下周一就會最接近台灣。

彭啟明認為熱低壓應不致直接影響台灣，但外圍水氣將為東半部與恆春半島帶來降雨，南部山區的午後雨也有可能增多。下周二之後熱帶性低氣壓進入南海，台灣又恢復到偏南風的環境下。

(中時 )