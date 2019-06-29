英國球迷觀看洋基與紅襪練球。（美聯社資料照）

基襪大戰將於倫敦球場爆滿的觀眾前上演，做為大聯盟行銷職棒到歐陸的先鋒軍，前洋基球星A-Rod(Alex Rodriguez)也跟著去倫敦，但是英國人真的知道棒球是什麼嗎？他們是看熱鬧還是看比賽？聯盟官方表示：「爭取英國球迷需要很長時間，無法在朝夕之間達成。」

英國人不喜歡棒球，其實最大阻力就兩個：美式文化與板球。棒球在亞洲各國都已成功在地化，中華職棒的熱血、日本職棒的細膩都是各自鮮明的特色，英國人即將看到的則是純正的美式風格棒球。而且大聯盟打算成套搬過去，除了他們的美國口音，還有音樂和熱狗。

英媒BBC引述廣播主持人John McGee的話說：「美國味濃重的棒球可能會讓某些英國球迷卻步，不過也能爭取到一部份認同美式文化的人。」確實有些英國人喜歡美國流行文化，但他們畢竟是驕傲的英國人。

英國人有自己的板球，這項老牌的投打運動成為美式棒球入侵的最大屏障。一場板球可能要打3小時至5日之久，一場棒球比賽3個多小時的優勢並不大，沒耐心的球迷同樣不被吸引。而且棒球規則比板球複雜，並非初次就能看懂的運動。例如棒球採用3人出局，為造成3人出局又衍生出許多戰術變化，板球則比較直覺，全隊打者都出局了才結束攻勢，而且出局方式簡單，也沒有壘包攻防和足以打斷骨頭的暴力速球。

英國棒球國家隊教練卡洛(Liam Carroll)說：「棒球和板球是表親，它們可以共存，但棒球永遠無法達到板球的規模。除非英國出產一位頂級的大聯盟球星，媒體才會大力報導棒球。」無論如何，卡洛仍然對大聯盟海外賽充滿肯定，「這無疑還是推廣棒球的最好方法。」

(中時電子報)