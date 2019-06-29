副市長楊瓊瓔、農業局長蔡精強、民政局副局長盧政遠、潭子區長林國聲、潭子區戶政事務所主任蔡惠祝、潭子區農會總幹事林淑茵等人均到場同樂。（陳世宗翻攝）

台中市政府農業局為行銷台中潭子區優良的竹筍及農特產品，輔導潭子區公所29日舉辦「2019潭子竹筍節」，特別安排健行活動欣賞竹林美景，再進行竹筍產品DIY、竹筍料理品嚐、挖筍體驗、闖關遊戲等趣味活動，副市長楊瓊瓔出席時表示，希望透過寓教於樂的方式，讓民眾了解竹筍生長環境和採收方式等農特產知識，並以購買行動支持努力耕耘的農民。

潭子竹筍節在潭子區聯合辦公大樓廣場舉辦，首先登場的是健行活動，民眾一邊聽著蟲鳴鳥叫，一邊行走漫步於聚興里與新田里的竹林筍田，觀賞沿途自然景色。健行結束後還可參加在地農特產品市集、園遊會、趣味竹筍主題闖關活動，消費集點就能體驗手作竹筍產品DIY，廣場旁筍田更有老農教導民眾體驗如何挖筍。

副市長楊瓊瓔、農業局長蔡精強、民政局副局長盧政遠、潭子區長林國聲、潭子區戶政事務所主任蔡惠祝、潭子區農會總幹事林淑茵等人均到場同樂，立法委員洪慈庸也到場共襄盛舉，市議員蕭隆澤、賴朝國、周永鴻、吳顯森等人派代表響應。

楊瓊瓔表示，大家一早頂著藍天白雲在綠意盎然的竹林健行，呼吸新鮮空氣及芬多精，再來體驗挖竹筍樂趣、享用潭子區盛產的竹筍佳餚，有益身心健康，同時更將潭子區特色農產品行銷出去，形塑一區一特色，不僅讓消費者吃的健康與安心，更提高農民生產收入。

蔡精強說，每年端午前後是綠竹筍和麻竹筍的盛產季，潭子區竹筍種植面積約為282公頃，年收穫量約2,800公噸，種植竹筍需要土壤排水性好、雨量豐富的地區，潭子的風土氣候得天獨厚，生產的綠竹筍與麻竹筍味道鮮甜、口感細緻，廣受歡迎。

潭子竹筍節首先登場的健行活動，民眾一邊聽著蟲鳴鳥叫，一邊行走漫步於聚興里與新田里的竹林筍田，觀賞沿途自然景色。

(中時 )