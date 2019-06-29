去年夏天乏人問津的勇士中鋒考辛斯，如今卻變當紅炸子雞！《The Undefeated》記者史皮爾斯29日爆料，目前至少7支球隊想要招募考辛斯，其中包含剛獲「一眉哥」安東尼戴維斯加盟的湖人，因為一眉哥想跟考辛斯再次聯手打球。

考辛斯去年夏天才跟勇士簽下1年530萬美元合約，如今較有機會搶到他的球隊，除了先前謠傳對他很有興趣的尼克，快艇也表達強烈招攬他的意願，畢竟這兩隊都擁有充足的薪資空間，更可能在今年自由市場搶不到頂級球星。

就連勇士也想續留考辛斯，不過他們只能提供1年640萬美元的底薪合約，想讓考辛斯心動難度很高，可是勇士總教練科爾曾放話，「我想我們仍有機會，我知道其他球隊可以給他更多錢，但誰知道會發生什麼事，每年狀況都不同。」

考辛斯也沒把話說死，「現在我什麼都不知道，我抱持相當開放的態度，我們就看看接下來怎樣發展吧！」目前他計畫今年夏天前往拉斯維加斯訓練，且繼續提升自我能力，他跟他的幕後團隊都相信他能在下季訓練營完全恢復健康。

(中時電子報)