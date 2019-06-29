第二屆武德盃中小學柔道錦標賽，29日在台中市柔道協進會柔道館登場，共26個單位、100多名選手參賽。（陳世宗翻攝）

第二屆武德盃中小學柔道錦標賽，29日在台中市柔道協進會柔道館登場，共26個單位、100多名選手參賽，其中8成為台中市國中小學生，另外特別規劃幼稚園組賽事，讓柔道運動向下扎根，小選手們認真模樣萌翻全場。台中市政府運動局表示，盼藉由武德盃讓選手了解柔道以禮開始、以禮結束的精神，從小培養良好武德。

武德盃由運動局及台中市柔道協進會共同主辦，今日開幕典禮包含中華民國柔道總會理事長鄭資盛、立法委員沈智慧、市議員沈佑蓮、陳文政、陳成添及中區區長林忠訓均到場支持，對柔道運動表示關心，並希望選手們可以勝不驕敗不餒，享受比賽。

運動局表示，練武之人最重要的就是武德，武德盃舉辦的主要意義，是讓選手了解柔道運動以禮開始、以禮結束，修養品行。26個參賽單位中，8成為台中市國中小學生，這次也特別邀請新竹縣尖石原住民的國小學生，前來共同比賽切磋；賽會也特別規劃幼稚園組賽事，讓柔道運動向下扎根，從小培養紮實基礎。

運動局強調，感謝台中市柔道協進會協助共同舉辦這次賽會，讓每個熱愛柔道運動的選手有個可以發揮實力的舞台，透過比賽提升競技技能，並藉由選手們互相切磋，增進雙方情感交流；協進會暑假將繼續推動基層訓練，辦理暑期體驗成長營與暑期育樂營訓練營，積極推廣柔道基層訓練及品德修養。

(中時 )