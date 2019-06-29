環保署表示，有社群網站貼出機車未定檢，遭直接處分的訊息並非事實，逾期未檢驗才會被罰。而機車排氣定期檢驗已實施超過20年，大部分車主均已養成每年檢驗的習慣，《空氣汙染防制法》去年修正時，亦將逾期未定檢的罰鍰由2000元降為500元。環保署提醒機車車主應依規定實施檢驗，就不用擔心受罰。

環保署指出，依據《空汙法》第44條規定，出廠滿5年的機車，每年應於發照月分的前後1個月內實施排氣定期檢驗，如逾期未檢驗，則依《空汙法》第80條規定可處500元罰鍰，並通知限期改善。環保署並於去年修法時檢討罰鍰額度，考量小客車未按時定檢罰鍰900元，但機車卻罰鍰2000元，不符合比例原則，因此將機車逾期未定檢下修為罰鍰500元。

環保署表示，目前已於全國各地機車行等處設置3487個排氣定檢站，以方便車主檢驗，檢驗時間大概3分鐘即可完成，提醒車主按規定期間實施檢驗，才能避免受罰。如果不再使用機車，應辦理車籍報廢、停駛或註銷，即可不再實施排氣定期檢驗。

環保署指出，目前地方環保機關依監理機關提供的車籍地址或通訊地址，寄送機車排氣定檢通知單給車主，乃是提醒通知服務，並非法定通知，亦非定檢要件。如果車主要變更寄送地址，可向車籍區監理機關申請辦理，就可順利寄達車主所期望的地址。

另外，環保署設置〈機車排氣定期檢驗資訊網〉，提供車主查詢定檢站地址及應檢驗期間等資訊，車主可多加利用。

(中時 )