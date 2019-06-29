高雄市鼓山區一家賣場今（29）日進行電線配置作業，台電人員挖掘工程不慎挖破欣高瓦斯輸儲管線，釀成瓦斯外洩，警消獲報前往警戒拉請封鎖線，同時噴水戒護，中午已請瓦斯公司到場關閉管線，所幸沒有擴大災情，也無人員傷亡。

(中時 )