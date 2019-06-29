鼓山挖破管瓦斯外洩 警消灑水拉封鎖線 13:572019/06/29 中時 柯宗緯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 鼓山挖破水管瓦斯外洩。 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市鼓山區一家賣場今（29）日進行電線配置作業，台電人員挖掘工程不慎挖破欣高瓦斯輸儲管線，釀成瓦斯外洩，警消獲報前往警戒拉請封鎖線，同時噴水戒護，中午已請瓦斯公司到場關閉管線，所幸沒有擴大災情，也無人員傷亡。 (中時 ) #瓦斯 #管線 #封鎖線 #警消 #人員 也許您會感興趣 推薦閱讀 原水管線設備漏水 台中部分地區緊急停水 15:332019/06/25 生活 搶修鯉魚潭管線 台中部分地區停水或減壓23小時 15:352019/06/25 生活 台中部分地區停水或減壓23小時 因應水公司搶修鯉魚潭管線漏水 17:262019/06/25 生活 獨》國安危機 銓敘部個資外洩情治人員全都露 09:092019/06/26 社會 水公司搶修管線漏水完成 台中提前恢復正常供水 09:262019/06/26 生活 女子跳海輕生卡消波塊 警消急救出 12:492019/06/27 社會 金門女子失聯恐尋短 警消海巡摸黑尋獲 17:192019/06/27 社會 模範公務人員表揚 同仁紛紛獻花祝福 17:202019/06/27 生活 旅客機票簽轉學問大 票務人員燒腦 18:592019/06/27 生活 3奇葩大叔扛瓦斯爐 超商圍爐開煮 09:162019/06/28 日常 社會熱門新聞 夜闖女士官寢室欲硬上 士兵挨K落荒逃 - 社會 未成年兄妹夜襲凱道 高喊：「打倒蔡英文！」 - 社會 喝酒、脫褲2選1！女友在旁 渣男仍硬上閨蜜 - 社會 阿嬤帶孫買麵包 慘遭大貨車撞斃 - 社會 新莊塑膠工廠大火 濃煙沖天 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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