新竹壓軸 韓粉製經典時刻MV全紀錄 13:292019/06/29 中時 即時中心 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 凱道造勢挺韓活動中，熱情支持者冒雨擠爆凱道至景福門四週道路，用行動力挺韓國瑜。（本報資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市長韓國瑜明在新竹進行最後一場造勢，自首場6/1凱道造勢以來，至明日新竹場 封關，場場皆吸引爆滿人潮。有韓粉已將凱道以來共四場造勢畫面製成影片，搭配音樂， 將在明日封關場播放，讓韓粉重溫歷次熱烈、感人與團結挺韓的經典時刻。 中天新聞報導，有韓粉已將凱道、花蓮、雲林、台中共四場韓國瑜造勢的畫面， 製成音樂影片，將在明天新竹的封關造勢現場播放。依主辦單位表示，凱道吸引40萬人、花蓮15萬人、雲林12萬人、 台中20萬人及壯觀手機燈海，令人難忘。 新竹壓軸 韓粉製經典時刻MV全紀錄 (中時 ) #新竹 #音樂 #影片 #畫面 #播放 也許您會感興趣 推薦閱讀 新北河海音樂季 7／27起周周開唱 17:272019/06/25 生活 新北河海音樂季 大卡司接力唱 04:102019/06/26 生活新聞 這畫面 衝擊觀眾內心：權貴VS.苦民所苦 14:532019/06/26 政治 他等紅燈 偷瞄後照鏡驚見「神同步」 16:402019/06/26 生活 車諾比核災 33年後拍到意外畫面 07:002019/06/27 搜奇 看你想看的 Google釋放YouTube首頁專區影片主控權 14:242019/06/27 科技 「音樂FUN暑假」演唱會7／20開跑 魏如萱療癒美聲開唱 16:332019/06/27 生活 蔡政府打假新聞 內政部帶頭黑中天？ 23:542019/06/27 政治 惡保母重摔女嬰刪畫面 判刑3年8月定讞 12:122019/06/28 社會 奧斯卡得主跨行搶飯碗 《鏗鏘玫瑰》插曲竟是「她」所寫 10:542019/06/29 娛樂 政治熱門新聞 反制「罷韓」啟動 高雄綠營議員剉咧等 - 政治 罷免韓國瑜 名嘴爆：民進黨怕影響總統大選 - 政治 議員PO高雄天坑照 興奮這條路要重鋪了 - 政治 宅神稱吳子嘉另有目的 網驚：吳有這麼聰明？ - 政治 陸淑美挺郭後 女兒選立委硬蹭韓國瑜 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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