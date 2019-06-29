高雄市長韓國瑜明在新竹進行最後一場造勢，自首場6/1凱道造勢以來，至明日新竹場

封關，場場皆吸引爆滿人潮。有韓粉已將凱道以來共四場造勢畫面製成影片，搭配音樂，

將在明日封關場播放，讓韓粉重溫歷次熱烈、感人與團結挺韓的經典時刻。

中天新聞報導，有韓粉已將凱道、花蓮、雲林、台中共四場韓國瑜造勢的畫面，

製成音樂影片，將在明天新竹的封關造勢現場播放。依主辦單位表示，凱道吸引40萬人、花蓮15萬人、雲林12萬人、 台中20萬人及壯觀手機燈海，令人難忘。

新竹壓軸 韓粉製經典時刻MV全紀錄

(中時 )