環保集點又帶來好消息，7月1日起全國公共自行車都可以集點。只要是使用電子票證租借的公共自行車，依還車時實際扣款金額，2元就送1點，至8月31日止，綠點將直接乘以10倍匯入環保集點會員帳戶，也就是會員騎乘公共自行車就可以享有5％的回饋。高雄市政府環境保護局還特別就高雄市C-Bike加碼，前30分鐘免費時段也可得到最高25點。

環保署說，繼大眾運輸集點後，這次環保集點釋出的利多，就是希望更多朋友們可以體驗集點的樂趣，還能享受綠點的超值回饋。方便又快速的大眾運輸，搭配公共自行車的靈活度，提供學生、家長或是上班族暑假期間戶外活動的多元交通回饋選擇。環保署邀請民眾來騎Bike，一起豐富綠色生活。

環保署歡迎大家踴躍下載環保集點APP加入會員，並歸戶電子票證或會員卡，不僅可以響應綠色生活，還可以享受更多實質回饋。環保集點相關活動內容，請上環保集點網站查閱詳情，或撥打環保集點客服專線洽詢。

(中時 )