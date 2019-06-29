工會幹部封票匭。（甘嘉雯攝）

桃園市空服員職業工會29日在開票結果出爐前召開記者會，幹部坦承判斷錯誤，對會員信心喊話，同時宣布開票流程及結果公布後的因應，理事廖以勤表示，在勞資極度不對等情況下，面對外界批評、資方攻擊壓力，都讓這場罷工有非常多的挑戰，「雖然我們遇到亂流，過去3年我們還是沒有忘記初衷，不管結果是什麼，我們一定要慢跑到最後」，若要簽團體協商，下午即刻回市府簽約，若要繼續罷工則重新整隊。

罷工投票在12點6分結束，工會隨即召開記者會，說明如果大家的決議同意方案，大家要堅定團結，會即刻到市府簽定團體協約，如果選擇繼續罷工，我們就重新整隊，有的幹部聽了一陣心酸，淚流滿面，強調簽訂團體協約過程，工會會與會員站在一起，一起走完這條路。

「因為以為與董事長見面的機會會有協商的希望，承認能力不足，判斷錯誤，跟大家說抱歉。」常務監事王美心表示，一心只想要把大家帶回家，造成這種結果，3200個會員的工會，會員與工會應該是互相信任，經過這場戰役，說名團結與信任的重要性，希望大家仍選擇相信工會；工會幹部黃蔓鈴表示，因為誤判情勢，想要把會員安全的帶回工作上，因此錯過與長榮航空協商的時機，也讓會員陷入兩難。

工會幹部將票匭運送到開票地點。（甘嘉雯攝）

工會幹部將票匭運送到開票地點。（甘嘉雯攝）

廖以勤表示，我們撼動威權，帶領台灣社會走到這邊，面對外界批評、資方攻擊壓力，都讓這場罷工有非常多的挑戰，3000多人的工會有這麼多人也有不同意見，這是正常的，工會的核心價值就是會員，雖然有遇到亂流，過去三年我們還是沒有忘記初衷。

「若同意協商方案不罷工簽協商方案，我們要讓會員有尊嚴的回到天空的團體協約，若選擇罷工，我們就重新整頓，取回信任決不畏懼，一定要慢跑到最後」。

幹部將票匭貼上封條，並且以人工方式推行到多加教會，在律師見證下，進行開票，不過並不公開開票過程。

而桃園市政府勞動局長陳靜航表示，28日已接獲勞動部指示，目前已經完成簽約會場布置，不過還是要等開票最後結果。

(中時 )