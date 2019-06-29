「台電志工團」成為花博志工亮點，不但是台中市府在招募之初最早加入的志工團體，也是參與花博志工中最大的企業志工團體。（盧金足攝）

台中市府社會局也以「台電模式」為號召，希望藉此吸引更多企業加入社會服務。（盧金足攝）

為勉勵並感謝來自全省各地、熱心參與花博志工的台電員工及眷屬，台灣電力公司29日於台電台中區營業處舉辦「台電花博志工團感恩大會」，台電董事長楊偉甫、副總經理王耀庭及業務處長沈國揚等人，在感恩會致贈紀念品給服勤超過 60 小時的台電志工，為台電社會服務精神按讚！

「2018 台中世界花卉博覽會」風光落幕，來自各行各業的志工，更是花博展期的無名英雄！

台中市府共招募1萬6000多名志工加入服務遊客的行列，其中，「台電志工團」成為志工亮點，是台中市府在招募之初最早加入的志工團體，也是參與花博志工中最大的企業志工團體。

感恩大會還播放志工們執勤期間的紀錄影片，會場充滿熱情、歡樂、溫馨的氣氛，來與會的志工們更彼此相約，還要再持續投入社會各項關懷服務的志工工作。

楊偉甫表示，台電公司以台中區處為首，在業務處長，也是前台中區處處長，沈國揚號召及領導，以相當具有紀律、效率的管理和調度模式，讓台電這次破天荒的，能夠從北到南招募了超過 40個單位，共計 881 名志工人力。

值得一提的是，台電志工總計服務時數超過 6 萬小時，成為所有花博企業志工團體中志工人數排名第一名，真的是一項很不簡單的成績！

台中市府社會局也以「台電模式」為號召，希望藉此吸引更多企業加入社會服務。

更可貴的是，這一次國際性花博志工服務活動，台電志工不管是在服務民眾還是與市政府的配合度方面，都獲得了高度的肯定與回饋，讓所有來參觀花博的民眾都看見台電公司志工服務的優質表現。

楊偉甫期望未來能繼續在更多社會服務活動中，看到台電同仁熱情投入的身影。

沈國揚說，台電這次辦理花博志工團招募活動，從教育訓練課程安排、設計台電志工的專屬配備，期間還舉辦大大小小的相見歡、志工徵稿等活動，都讓大家覺得加入台電志工團，是一件很幸福的事情。

志工團許多夫妻檔、父子檔、母女檔，還有全家一起來服勤，不但大家從事有意義的志工服務工作，還能凝聚家人的感情，增進彼此互動、相處時間，創造共同的話題，可說是一舉兩得。

台中區處長郭芳楠則表示，今日來參與感恩大會的志工超過300 人，相當踴躍，不但代表台電志工向心力，更代表志工們對於花博期間，台電公司以及幹部們所提供的相關周邊資源與服務網絡有相當滿意程度。

台電強調，會努力保持熱忱，發揮企業的社會責任回饋民眾，繼續為社會貢獻付出！

(中時 )