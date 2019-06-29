美國女足2比1勝法國比賽精華。（嵌入自愛爾達體育家族FB）

才嗆完美國總統川普（Donald Trump）：「我不去FXXX的白宮！」美國女足隊長拉皮諾（Megan Rapinoe）今天改用場上表現說話，她在女足世界盃「梅開二度」，帶領美國以2比1淘汰法國，締造8度參賽都打入4強以上的傲人紀錄。

對於和川普的對嗆，拉皮諾說，她自己並沒有想得太多，因為大家更專注在如何踢好比賽，「我們每天都會找話題聊天，其中並不包括這件事情。」

作為同志的拉皮諾不滿川普的保守政策，早就不是新聞，但她賽前唱國歌時不開口唱、也不把手放在胸口的抗議舉動，被川普點名為「不尊重」國家。拉皮諾則回嗆說，就算世界盃奪冠受邀到「FXXXing」白宮，她也不去。

....invited Megan or the team, but I am now inviting the TEAM, win or lose. Megan should never disrespect our Country, the White House, or our Flag, especially since so much has been done for her & the team. Be proud of the Flag that you wear. The USA is doing GREAT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年6月26日

對於拉皮諾的嗆聲，川普也在推特上不甘示弱反擊，說梅根（拉皮諾名）不該對國家、白宮與國旗不敬，至於來不來白宮，「梅根應該先奪冠再講話！（Megan should WIN first before she TALKS!）」

川普嗆完，就是美法的世界盃8強賽，拉皮諾先在開賽第5分鐘踢進直接自由球，第65分鐘再接應隊友右路低傳，於左側禁區推射破門，拉皮諾站在場邊接受球迷歡呼，她本屆賽事已攻入5球，是她讓美國「再次偉大」。

拉皮諾（左）在下半場踢進美國的第2球。（美聯社）

「我們當然非常興奮，但只能興奮1分鐘就好，」拉皮諾或許沒有忘記川普的嗆聲，畢竟美國隊還要兩勝才能奪冠，「我們目前還沒有成功，下一戰要面對非常強的英格蘭，她們前一戰踢得很好。所以我們會先休息、冷靜一下，明天搭火車移師里昂，然後開始專注於迎戰英格蘭。」

(中時電子報)