國民黨第二場國政願景電視發表會 台中登場 13:582019/06/29 中時電子報 即時中心 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 圖為國民黨總統初選首場國政願景發表會，左起參選人朱立倫、郭台銘、國民黨主席吳敦義、張亞中、韓國瑜、周錫瑋。（本報資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨第二場國政願景電視發表會下午3點台中登場，主題是青年、社會、文化、教育。黨內五位總統大選擬參選人韓國瑜、朱立倫、周錫瑋、張亞中、郭台銘都將上場。下午未開場前，已有許多韓粉到場為韓國瑜加油。 國政願景電視發表會共三場次：第一場6/25（二）晚上8時至10時於高雄舉行，主題為憲政、外交、兩岸、國安；第二場6/29（六）下午3時至5時於台中舉亍；第三場7/3（三）晚上8時至10時於台北舉行，以經濟、財政、環境、能源為主題。 (中時電子報) #主題 #發表會 #台中 #國政 #願景 也許您會感興趣 推薦閱讀 國民黨首場國政願景會 高雄登場 04:102019/06/25 政治要聞 缺席政見發表會 王金平：不會獨立參選 11:022019/06/25 政治 國政發表會晚間登場 韓國瑜：紮實闡述想法 12:032019/06/25 政治 國政願景會不辯論 朱立倫酸：像朗讀、演講賽 18:442019/06/25 政治 開直播談國政願景 王金平指參選人都沒談到團結 23:252019/06/25 政治 看完國政發表會 網：韓根本出線了！ 08:142019/06/26 政治 管中閔案 國政會：「公」懲會「管」很大？ 16:392019/06/27 政治 韓流需要延攬國政級的智庫 04:092019/06/28 論壇廣場 藍第二場國政願景發表會 29日台中登場 12:072019/06/28 政治 備戰第2場國政發表會 朱立倫：用平常心、認真的態度 17:272019/06/28 政治 政治熱門新聞 反制「罷韓」啟動 高雄綠營議員剉咧等 - 政治 罷免韓國瑜 名嘴爆：民進黨怕影響總統大選 - 政治 議員PO高雄天坑照 興奮這條路要重鋪了 - 政治 宅神稱吳子嘉另有目的 網驚：吳有這麼聰明？ - 政治 陸淑美挺郭後 女兒選立委硬蹭韓國瑜 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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