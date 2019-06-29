國民黨第二場國政願景電視發表會下午3點台中登場，主題是青年、社會、文化、教育。黨內五位總統大選擬參選人韓國瑜、朱立倫、周錫瑋、張亞中、郭台銘都將上場。下午未開場前，已有許多韓粉到場為韓國瑜加油。

國政願景電視發表會共三場次：第一場6/25（二）晚上8時至10時於高雄舉行，主題為憲政、外交、兩岸、國安；第二場6/29（六）下午3時至5時於台中舉亍；第三場7/3（三）晚上8時至10時於台北舉行，以經濟、財政、環境、能源為主題。

(中時電子報)