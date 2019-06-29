交通部公路總局台中區監理所29日在國光客運台中轉運站舉辦中區大客車駕駛擴大徵才招募活動，交通部長林佳龍特別到場關心，他強調國道或公路的客運承載公共運輸的責任，在一例一休後駕駛員缺工，難免出現過勞狀況，為促成媒合，交通部提出獎勵措施，最高每人享9萬元補助，希望解決缺工問題。

公路總局從29日起將一連舉辦7場次全國性大客車駕駛徵才活動，首場在台中登場，中華民國公共汽車客運商業同業公會以及14家客運業者共襄盛舉；林佳龍也特別到場，公開宣布加碼獎勵。

林佳龍說，一例一休之後，在駕駛員方面缺工，也難免有過勞，甚至發生一些事故，根本解決還是要有足夠質量的駕駛員，很多客運公司都很努力在徵才，但因為這個工作也相當辛苦，壓力也很大，這次因為有一家客運公司結束營業，剛好有大量大貨車司機，交通部公路總局主動出面，來促成媒合。

他說，為了提高誘因，讓他們轉業成功，也讓客運公司有更多駕駛員，交通部提出一些獎勵措施，包括駕駛訓練的補助，還有受訓期間的生活津貼，上班之後能連續六個月穩定工作，有一個穩定就業獎金，總共加起來一位駕駛員可以獲得九萬元的補助。

林佳龍說，這也是代表政府的誠意，最重要的是讓客運公司承載公共運輸的責任，有些不是他們不願去聘雇更多司機，確實有缺工情形，公私部門合作解決這個問題，讓司機可符合一例一休的規定，不會過勞，讓社會大眾有更高客運服務品質。

(中時 )