民眾爆管區敲門問幾人去新竹造勢 龍介仙解密：消息正確！韓家軍手機都被掌握！

韓粉手機遭掌握？國民黨台南市議員謝龍介在政論節目表示，就他掌握的消息，韓粉的手機被掌握住，他們得到這些訊息，就可以作交叉分析，掌握選舉動向。

在政論節目《新聞龍捲風》上，主持人戴立綱貼出一則網友的貼文。貼文表示，「怪怪的？居然管區警察到家裡來關切，問我30號新竹場要帶多少人去？」戴立綱表示，這是否代表一件事，行政院現在已經開始變東廠？所有台灣的軍警情特，都已經開始動員起來了？

對此，謝龍介接受連線專訪表示，這是正確的！6/1凱道造勢，8號花蓮，再來15號的雲林，及22號的台中，他只有凱道沒去，剩下的都有去，6月30就是新竹場，為什麼會被問有多少人要去，因為在統計人數，這就是在收集資料作比對。

謝龍介更表示，現在他了解的是，他們動用了國家機器，花蓮的挺韓大會，人數至少有7萬5，如果要算整天，至少9萬5，他們連去那邊的老人小孩男生女生幾個都知道，再來，60歲以上的幾個，20歲到40歲的幾個，年齡分層他們都知道，而且現在老人小孩都拿手機，場地範圍內大概只有不到6個基地台，所有的通信公司，如遠傳和中華電信，所以有訊息都能被接收，號碼都會知道，他們得到這些訊息，就可以作交叉分析。

謝龍介更表示，他們在怕，因為交叉分析後，發現韓粉重疊不到十分之一，就是每一場參加的，重覆不到三五千人。台中很多都是台中當地人，凱道就是北部的，花蓮就是東部的，雲林就是南部的，真正每場參加的，只有幾千人而已。所以國家機器已經掌握到，所有參加韓國瑜造勢的人是哪些人，也都計算得很清楚了。

(中時電子報)