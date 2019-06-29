《ESPN》權威記者沃納洛斯基先前才剛爆料，今夏已成自由球員的溜馬後衛達倫柯利生，有望下季領到1000到1200萬美元年薪(約台幣3.1到3.8億)，更有機會加盟湖人，沒想到柯利生卻在29日拋出震撼彈，宣布31歲的他，將因信仰與家庭提前退休。

2009年以第21順位進入NBA的柯利生，生涯效力過黃蜂、溜馬、獨行俠、快艇、國王等隊，上季待在溜馬76場例行賽全部先發，場均11.2分、6助攻與3.1籃板，明明就還具備NBA先發等級的身手，卻毅然放棄上億年薪退役。

柯利生在《The Undefeated》正式宣布退役消息，「當我還是小孩開始，籃球就是我的生命，我無法想像有什麼能比打球帶給我更多快樂，但我知道有更重要的東西，那就是信仰與家庭，我的信仰如今更是代表了一切，也幫了不少人。」

「所以我選擇從NBA退役，我總是認為有必要做更多幫助別人，在過去10年期間，我有幸替球迷與一些球隊打球，比爾達菲不僅是我的經紀人，他也是我的朋友、導師，甚至成為家族成員之一，我更感謝隊友、教練與管理階層。」

「像是歐拉迪波、韋斯布魯克、杜蘭特、厄文、保羅、柯瑞、韋德與詹姆斯等球員，對我在NBA帶來很大影響。如果沒有父母與家人支持，尤其是愛妻奇約莎，我沒法走過11年職業生涯，最後感謝大家多年來的支持與尊重我的決定。」

(中時電子報)