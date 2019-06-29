「空手道小清新」文姿云與「羽球王子」王子維正積極爭取東京奧運參賽權，今天出席「普利司通輪胎 CHASE YOUR DREAM 前進奧運訓練營」，與國內懷抱夢想的運動好手們分享逐夢過程，吸引超過百人熱情參加。

「很少人在運動生涯巔峰，剛好有極佳機會站在世界舞台去表現。我期待自己能在奧運達到最高境界！」文姿云很珍惜明年空手道首次成為奧運競賽，打了空手道20年的小清新說：「以前我都把亞運當作生涯最重要比賽，但現在，我夢想能在奧運拿下非常好的成績！」

文姿云若能維持世界排名前2，就能前進東奧，否則就得在明年4月的奧運資格賽搶門票，小清新說：「我有熱忱、也秉持初衷，面對各國好手有備而來，我一直在練習，保持樂觀。心態很重要！賽前所有細節做好，場上盡力發揮。我相信當一切都準備好，想要的就會自然而然發生！」

羽球從5月開始拚搶奧運積分，王子維的最大阻礙卻是腰傷，坦言現在仍在走出傷病陰霾的過程中。「腰傷情況控制中，我會特別注意，是辛苦，但為了自己的夢想，我不會輕言放棄。我沒打過奧運，現在先從巡迴賽開始、爭取參賽權。我得一步一步來、逐夢踏實！」

普利司通在台深耕多年，自普利司通集團於2014年與奧林匹克委員會(IOC)簽約成為奧林匹克全球最佳合作夥伴起，就積極投入各項體育賽事，善盡企業社會責任，期望藉由支持運動員充滿熱情面對生活、工作及訓練的旅程，激勵人們胸懷奧運精神，勇敢追求夢想。此次贊助台灣羽球國家代表隊王子維與空手道國家代表隊文姿云加入”TEAM BRIDGESTONE”，並邀請兩人透過訓練營分享自身經驗。

普利司通前進奧運分享會，吸引大批粉絲報名聆聽王子維與文姿云的追夢故事。（普利司通提供）

(中時電子報)