造勢最終場!明日的「決戰2020•贏回台灣」新竹場是國民黨初選民調封關前，韓國瑜最後一場大型造勢活動，地點選在新竹縣府前廣場舉辦，韓粉們也卯足全力，「國瑜夜市」攤販早已在現場陸續擺攤，韓家軍是力挺到底。不過有民眾卻發現，就在場地附近的大樓圍牆，高掛著郭台銘競選巨幅海報看板，格外引人注目。

《大政治大爆卦─無色覺醒》帶您從不一樣的角度看政治、剖析時局。

每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。

(中時電子報)