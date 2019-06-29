大政治大爆卦-無色覺醒》決戰2020贏回台灣 韓新竹封關場 韓家軍大誓師! 14:302019/06/29 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 《大政治大爆卦─無色覺醒》帶您從不一樣的角度看政治、剖析時局 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 造勢最終場!明日的「決戰2020•贏回台灣」新竹場是國民黨初選民調封關前，韓國瑜最後一場大型造勢活動，地點選在新竹縣府前廣場舉辦，韓粉們也卯足全力，「國瑜夜市」攤販早已在現場陸續擺攤，韓家軍是力挺到底。不過有民眾卻發現，就在場地附近的大樓圍牆，高掛著郭台銘競選巨幅海報看板，格外引人注目。 《大政治大爆卦─無色覺醒》帶您從不一樣的角度看政治、剖析時局。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 (中時電子報) #2020 也許您會感興趣 推薦閱讀 《產業》2020台灣燈會補助，觀光局：均依往例辦理 08:012019/06/25 財經 《金融》瑞銀汪濤：人民幣年底恐貶至7.2 17:052019/06/25 財經 2020非韓國瑜個人成敗 劉家昌：初選沒過死不瞑目 11:512019/06/26 娛樂 這畫面 衝擊觀眾內心：權貴VS.苦民所苦 14:532019/06/26 政治 沈發惠不選立委 黃國昌：別再用「禮讓」吃豆腐 16:242019/06/26 政治 台獨組黨鬧2020 王浩宇為小英喊屈 19:152019/06/27 政治 2020是否出戰透端倪 網民：看懂柯P戰略了 03:302019/06/28 政治 「決戰2020•贏回台灣」新竹場 韓國瑜、郭台銘隔空交會 18:222019/06/28 政治 2020國防授權法支持對台軍售 外交部表達感謝 20:142019/06/28 政治 王金平是否選2020？網路投票預測下一步 21:422019/06/28 政治 政治熱門新聞 反制「罷韓」啟動 高雄綠營議員剉咧等 - 政治 罷免韓國瑜 名嘴爆：民進黨怕影響總統大選 - 政治 議員PO高雄天坑照 興奮這條路要重鋪了 - 政治 宅神稱吳子嘉另有目的 網驚：吳有這麼聰明？ - 政治 陸淑美挺郭後 女兒選立委硬蹭韓國瑜 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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