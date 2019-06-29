號稱全台最貴國宅的台北市大安區信義新城，管委會的陳姓財務委員，雇工施作排水工程時截斷大樓鋼筋，在管委會議中遭陳姓、段姓委員質疑，並列入會議紀錄，陳姓財委竟向台北地檢署控告陳、段2位委員妨害名譽，檢方調查後發現確有截斷鋼筋的情事，依罪證不足將陳、段2名委員不起訴處分。

位在大安區的信義新城國宅是由眷村改建，也就是一般稱的「軍宅」，由於在精華地段，經房仲業者調查，信義新城每戶售價高達數千萬元，號稱全台最貴的國宅。

2018年10月信義新城舉行管委會議，陳姓委員在會議中質疑陳姓財務委員毀損社區鋼筋結構，係獨斷獨行，這段言論被記載於會議紀錄；今年1月間，段姓委員在管委員開會時，又指陳姓財委公報私仇、以私害公，陳姓財委認為陳、段2人的言論損害他的名譽，於是向北檢提告。

檢方調查發現，陳姓財委不能管理社區工程，2016年9月陳姓財委自行委託一間廠商來施作信義新城的排水管工程，廠商發現水管上面有鋼筋，陳姓財委當場表示切斷鋼筋，陳、段認為鋼筋被切斷，陳姓財委並沒有賠償社區，雙方於是不睦；陳姓財委不否認曾發生切斷鋼筋一事。

檢方認為，陳、段2人的是對先前發生利斷鋼筋一事發表意見，並不是指摘或傳述不實事項，並沒有逾越表現言論自由的必要性及適當性，證據不足構成妨害名譽，因此將2人不起訴。

(中時 )