日劇《深夜食堂》將在今年10月演出最新一季，近日曝光男神張孝全也在劇中尬上一角，與日本巨星小田切讓一起同框演出，除了張孝全外，因BL劇《是非》在日本爆紅的小男神張行也在劇中有精彩演出，更一人分飾兩角，還有古裝的演出，令人相當期待。

男星張行演出夯劇《是非》後走紅，近期更到了日本演出新一季的《深夜食堂》。（圖／經紀人提供）

新一季的《深夜食堂》亞洲地區找來了張孝全與張行一同被日本導演看上演出，《中時電子報》獨家掌握到消息，張行在劇中一人分飾兩角，更挑戰武俠角色，讓《深夜食堂》變得更加趣味，他更遠赴日本去練習武打動作，左撇子的他練右手的動作也讓他花了更多時間練習，最後武俠部分拉回台灣拍攝，更在毛毛雨中完成所有武術動作，他不慌不忙地工作態度也讓不少日本工作留下深刻印象。

張行在《深夜食堂》的古裝造型 。（圖／翻攝自張行臉書）

因演出《是非》紅到日本的張行，也受到不少櫻花妹歡迎，日前在一個雜誌票選最受歡迎的台灣演員中，他名列前茅。這次也因拍攝《深夜食堂》接受了網路雜誌採訪，當中更提到他見到他非常喜歡的小田切讓，也承諾有空會多去東京走走再和粉絲多多見面。

相當可愛又害羞的他，也自曝飛往日本定裝時，有工作人員看到他，直誇他怎麼長得那麼好看，讓他相當害羞，也因他積極學習日文，讓不少演員得知他來自台灣後都相當吃驚，原本都以為他是道地日本人。

(中時電子報)