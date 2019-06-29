與韓國瑜高中同班3年的新竹市議員鍾淑英，此次是全力相挺昔日同窗，活動當晚還將發放800個挺韓環保袋。（陳育賢攝）

與韓國瑜高中同班3年的新竹市議員鍾淑英，此次是全力相挺昔日同窗，活動當晚還將發放800個挺韓環保袋。（陳育賢攝）

與韓國瑜是高中同班同學的新竹市議員鍾淑英，此次是全力相挺昔日同窗，她將在30日晚8點活動結束時，在現場發放800個挺韓「包容」環保袋，她同時表示，在她的東區選區根本不用動員，大夥都自動自發，估計至少有數千大軍主動前往。

40多年前與韓國瑜就讀同所高中、桃園縣自由中學，並且同班3年的新竹市議員鍾淑英，此次不僅因同窗之情，更是因看到1位「庶民」竟能為台灣帶來希望與未來，決定全力相挺，今天的造勢活動，她全家人都會到場。

鍾淑英說，她雖然跟韓國瑜同班同學3年，但其實當年2人並無太多交集，她忙著籃球校隊的事，韓國瑜也有他要忙的事，高中3年很快就過去，之後兩人也沒有再連絡，一直到其時任北農總經理之後才又開始關注這位老同學。

而在韓國瑜參選高雄市長時，她也特別南下為他加油打氣，當時她也正準備8連霸新竹市議員，韓國瑜一口答應與她合影助攻，她不僅認為「吃人一口，要還人一斗」，更是因為認同韓國瑜的直率與真誠的愛台，與同樣眷村出身的她有共同的語言，因此要全力力挺，將他送入總統府。

鍾淑英說，不少人問她這次有沒有動員，她都回說，在她的選區根本不必動員，不論是青年朋友或是婆婆媽媽、叔伯鄰人，最近逢人的寒暄問語就是「禮拜天幾點去啊？」，大家都是自動自發的，她預估東區眷村與支持者至少有數千人會前往造勢。

這次她除了自掏腰包採購韓國瑜金門高梁酒與國旗帽，更製作了挺韓「包容」環保袋，將在明天晚間8點活動結束時，在現場發放800個環保袋給韓粉們，用行動支持韓同學。

(中時 )