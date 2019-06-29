徐永明臉書。（圖片翻拍自徐永明臉書）

網友留言。（圖片翻拍自批踢踢）

韓黑網路社團「公民割草行動」、「We care高雄」近日發起罷免高雄市長韓國瑜活動，預計在12月25日韓國瑜就職市長周年展開罷免連署。時代力量立委徐永明表示，罷韓行動立竿見影，韓國瑜應退出總統選舉，不然就是立刻辭職市長，別無他法。不過徐永明的言論，遭網譏諷蹭韓，更有韓黑表示，「雖然討厭韓導但你誰啦」？

徐永明今在臉書發文表示，以「『罷韓行動』立竿見影，只有道歉無法解除韓國瑜罷免壓力」為題，發文表示，高雄市民發起罷免的成效馬上看到！對於外界質疑，韓國瑜過往常認為只是政治化干擾，或是指稱那是特定媒體抹黑，然而這次卻和副市長、局長等人一字排開道歉。甚至一改過去死不認錯態度，請求內政部或陸委會協助調查此案是否涉及詐欺行為。可見韓國瑜應有感受到高雄民怨沸騰的壓力，否則不會展現如此「謙卑反省」的姿態。

徐永明更表示，但韓國瑜要認知的是，罷免聲浪四起不單純是「假小三通」事件惹議，主要還是剛選上市長就棄市政於不顧，跑去選總統的行為，實在太挑釁高雄人，著實沒把高雄人看在眼裡。韓國瑜若要真正解除罷免壓力，只有兩條路：ㄧ是退出總統選舉，二就是立刻辭職市長，別無他法。不然就等著，「罷韓行動」將成為壓垮國民黨2020的最後一根稻草！

不過，徐永明的說法，遭批踢踢網友譏諷，「蹭韓很爽吼」、「你誰呀？要戰便來戰」、「現在只要蹭韓就有版面，蹭蔡蹭郭還沒有這種笑果」、「雖然討厭韓導但你誰啦」？

(中時電子報)