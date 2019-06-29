大安沙雕音樂季29日起在大安濱海樂園盛大開幕，民眾不畏炎熱欣賞沙雕作品。（陳淑娥攝）

大安沙雕音樂季29日起在大安濱海樂園盛大開幕，民眾不畏炎熱欣賞沙雕作品。（陳淑娥攝）

今年破紀錄打造中台灣最大型鯨魚沙雕，矗立現場顯得格外吸睛。（陳淑娥攝）

「2019大安沙雕音樂季」也於29日起在台中大安濱海樂園盛大開幕，今年以「嗨ON大安~鯨奇狂想派對」為主題，結合台中特色及大安海洋生態，18座精緻3D沙雕相互串聯說故事，中台灣最大型鯨魚沙雕格外吸睛，預估吸引逾4萬大小朋友共襄盛舉。

開幕音樂晚會將邀請知名歌手幸福歌姬-梁文音、超人氣樂團-宇宙人、泰國達人秀亞軍-蓋兒（Gail）、聲林之王-張若凡及林怡廷等超強卡司輪番上陣，台中市副市長楊瓊瓔也與民同歡。

觀旅局長林筱淇指出，今年以大安海陸生態、海神故事結合大安港鯨魚意象為主軸，首次打造3D沙雕，18座精緻作品相互串聯說故事，更呼應即將來臨的7月台中購物節及2020台灣燈會沙雕創作。

由於明代稱「大安港」為「海翁窟港」，「海翁」是鯨魚的閩南語發音，據傳大安港曾有鯨魚出沒，因此今年破紀錄打造中台灣最大型鯨魚沙雕，鯨魚頭及尾2座總長20米、寬6米、高3.5米，矗立現場顯得格外吸睛。

今年也是大安首屆推出友善無障礙沙雕展區，方便身障朋友觀展，入口處特別打造台中吉祥物石虎家族虎爸、交通部觀光局吉祥物喔熊組長沙雕，吸引遊客目光，成為最佳互動拍照打卡點。

觀光旅遊局精心規畫開幕摸彩活動，獎項有OPPO智慧型手機、任天堂Switch遊戲機、GIANT折疊車及其他民生家電好禮，還有大安區農會提供的飛天豬安農肉鬆禮盒及白蘭氏提供的雞精禮盒等多項好禮。

觀旅局表示，大安沙雕音樂季今年邁入第9年，被交通部觀光局列為「2019寶島仲夏節」系列活動之一，是中台灣海線地區重點夏季盛事。今年活動將持續至7月21日，為期23天，預計吸引2、30萬人次參加，歡迎大朋友攜手共襄盛舉。

(中時 )