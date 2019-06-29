南市消防局第一大隊辦夏日戲水安全宣導，首度推出體能挑戰賽，考驗民眾耐力。(莊曜聰攝)

南市消防局第一大隊辦夏日戲水安全宣導，首度推出體能挑戰賽，考驗民眾耐力。(莊曜聰攝)

暑假到來，又是溺水案件發生的高峰期，台南市消防局第一大隊29日在新營美術園區綠廊舉辦「防溺體能大挑戰」，有各項結合消防知識的闖關遊戲，還有首度推出的滑索擺渡體能挑戰賽，考驗肌力與體能，第一名還能獲得5000元禮券，但實在不簡單，參賽者都氣喘吁吁，警消人員也藉機向學生及民眾宣導戲水安全觀念。

第一次舉辦的防溺體能大挑戰頗有日本綜藝節目「極限體能王」關卡的味道，架設全長30公尺的橫渡滑索，每5公尺為一道關卡，挑戰者雙手握住吊環用身體和雙臂擺盪向前滑行，每個關卡都念出防溺標語；競賽分一般組和國小（4-6年級）組，過關都有獎勵，而過5關秒數最快的前3名者，再加發體能王禮券，第1名獎5000，吸引多人競逐。

「防溺體能大挑戰」宣導活動，由台南市消防局第一大隊和大台南家長協會共同主辦，除了體能挑戰，在消防知識闖關遊戲中，也設有火煙住宅警報器、CPR、九宮格、攀岩體驗，讓民眾學習消防知識。

台南市消防局局長李明峰說，藉由活動寓教娛樂，希望能提升親子正確的防溺知識及技能，平安開心放暑假，消防局第一大隊大隊長丁春能表示，暑假開始後，家長應多留意孩子的動向，不要前往危險水域戲水，避免憾事發生。

(中時 )