曾因性騷擾被判刑的金姓男子，搭公車時用生殖器蹭被害女子的屁股，還讓精液滲出沾在被害人褲子上，又在捷運車廂內公然露鳥，台北地檢署偵查後，依違反性擾騷防治法及刑法公然猥褻將金某起訴，並認為金某屬累犯，建請法院裁量是否加重最低本刑。

金姓男子在2014年就因對被害女子襲臀，被士林地院依性騷擾罪判處徒刑6月得科罰金，金某於2015年易科罰金執行完畢。

不料，今年3月17日上午，金某搭乘在信義快速道路行駛的公車，竟然貼到被害女子身後，隔著褲子磨蹭碰觸被害人臀部並射精，隔著褲子讓精液沾到被害女子的褲子上，被害人感到非常噁心，向信義分局報案。

金某又在今年3月30日下午，搭乘捷運淡水線，在車廂內公然露鳥，並以勃起的生殖器去磨練被害女乘客的臀部，被同車乘客發現後立即報警處理。

檢方偵查後，認為金某所犯分別是性騷擾及刑法的公然猥褻罪，依法起訴之外，還因金某是5年內再犯的累犯，因此建請法院依大法官釋字775號解釋意旨，裁量是否加重金某的最低本刑。

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(中時 )