伊凡卡G20發表演說

在這次眾所矚目的20國集團（G20）峰會中，美國總統川普的另一半梅蘭妮亞（Melania Trump）並未出席，反倒是身為白宮顧問的女兒伊凡卡和夫婿庫許納（Jared Kushner）雙雙現身。

據日本共同社報導，伊凡卡周六日本首相安倍晉三受邀發表演說，她呼籲與會的G20領袖，要繼續把賦予女性權力列為優先要務，並強調女性加入勞動力對全球經濟和其他領域的好處。

不過，據來源政治網（Source Politics）報導，這次G20美國代表團中，伊凡卡是唯一的女性。

綜合外電報導，由於她外型出色，講究穿著，自然成了全場目光的焦點。川普大力栽培伊凡卡，經常帶她出席重大國際場合。自從川普上台後，G20峰會中年年都可以看到她的身影。

而最引發爭議的，就是她在2017年G20峰會裡，趁川普暫時離座時，竟然坐上父親的位子，和中國大陸國家主席習近平、土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）、德國總理梅克爾（Angela Merkel），還有英國首相梅伊（Theresa May）同桌而坐。

(中時電子報)