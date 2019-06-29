今年賽揚獎競爭者柳賢振29日不幸落難，碰上老冤家洛磯隊，柳胖先發4局居然被打7分，本季首度被打爆，單場挨3轟亦是本季最多。道奇第5局單局失8分，即使他們打了9分，最後洛磯仍以13-9擊敗道奇，柳胖吞第2敗(9勝)。他今年真的非常強，沒有一場被打超過兩分。

道奇開場先馳得點以5比2領先，不料5局下洛磯大爆發，柳胖一登板就挨長打，遭瓦萊卡(Pat Valaika)擊出兩分彈。洛磯又連續安打追平比分，道奇仍不換投，這時達爾(David Dahl)再一發超前的兩分炮，柳胖終於退場，連丟5分卻一個人都沒解決，罕見如此失態。

喬凱利(Joe Kelly)登板後也沒好轉，洛磯重炮手艾瑞納多(Nolan Arenado)立刻賞他一支長打，接著一陣亂棒，道奇又失掉3分，總計單局失8分。道奇火力還是很強大，可惜打擊王貝林傑(Cody Bellinger)熄火，只靠失誤上壘還擊出雙殺打。

洛磯從去年9月就沒再贏過道奇，對戰12連敗，加上賽前自責分率1.27的柳賢振先發，洛磯本來完蛋了。不過艾瑞納多每次碰到柳胖都會熱血沸騰，今日他單場4安，包括首局的兩分炮。在他狠狠教訓柳胖之後，柳的自責分率一下子漲到1.83，仍是全聯盟唯一保持在2以下的主力先發。

(中時電子報)