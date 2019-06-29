金牌國手王嘉納（左）返鄉傳授技藝。（圖／安麗希望工場慈善基金會提供）

本身是花蓮玉里人的國際競賽金牌前國手的王嘉納長期投入偏鄉教育，帶領玉里玉東國中透過木工技術，打造一個個木工作品，近日在台北展出，並提供義賣，義賣所得部分也將捐助給公益團體，期待透過木工教育扭轉學童們的生命契機。

玉東國中地處花蓮南端，全校8成以上家庭是單親、隔代教養或外籍配偶，學生普遍缺乏家庭照顧、親職教養與陪伴不足等問題，許多家庭也普遍希望孩子完成學業後立即投入職場，卻因學歷經常只能擔任無需專業技能與知識的工作。曾在國際技能競賽獲得金牌的木工好手王嘉納留意到這樣的狀況，因而選擇返鄉投入教育，希望讓學生有機會翻轉弱勢背景。

王嘉納注發現這些學生在藝術表現與手工藝製作上的特殊天賦。因而決定透過本身的專長，在學校成立木工教室，從工具使用、測量、裁切、車床等慢慢一步一步教導。王嘉納表示，偏鄉的孩子缺乏的是機會，學習木工不見得是希望他們以此維生，是透過木工專長的培養讓學生多一個機會，當一件件作品完成，對這些孩子來說代表不只是完工，而是對自己能更有自信。

今年透過安麗希望工場慈善基金會「小夢想‧大志氣」追夢計畫補助，在華山藝文特區展出作品，將從即日展至7月7日。2019年「小夢想‧大志氣」追夢計畫徵選已開跑，即日起至9月16日止，歡迎各單位提出。

(中時 )