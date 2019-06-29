火腿今日再挑戰洋聯龍頭軟銀，王柏融揮別昨日無安打的低潮，第2打席敲出安打上壘，再由隊友渡邊諒敲出3分炮一棒逆轉，目前5局結束火腿以4比3領先。

本場比賽雙方投手分別是杉浦稔大與大竹耕太郎，前3局雙方皆無法拿下分數，王柏融首打席遭到時速133公里的觸身球打中腰部，瞬間讓他表情猙獰，不過幸好並無大礙。

4局上軟銀明石健志敲出陽春炮搶下首分，下半局火腿立刻還以顏色，中田翔保送上壘，王柏融瞄準內角偏高速球擊成左外野方向安打堆疊壘包，下一棒渡邊諒第一顆球就攻擊，將正紅中的滑球一棒敲出左外野3分炮，幫助火腿取得3比1領先。

只不過火腿沒有高興太久，因為第5局軟銀從杉浦手中連敲2支安打，火腿趕緊換上井口和朋接手，卻丟出保送讓軟銀攻佔滿壘，接著高田知季敲出安打帶有2分打點，將比數追平。火腿再連換2名投手堀瑞輝及玉井大翔才凍結軟銀攻勢。

5局下半火腿靠石井一成的二壘安打攻占得點圈後，連續2支犧牲打送回超前分，目前以4比3領先軟銀。

(中時電子報)