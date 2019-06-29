中天綜合台每週日晚間10時播出戀愛推理實境節目《心動的信號》，看「心動偵探」們如何預測信號小屋裡的心動連線，分享自己的愛情觀點。在節目中擔任心動偵探之一的楊超越，近期被爆出在台上崩潰大哭的事件，讓一大票粉絲心疼不已！楊超越因為在選秀節目中呆萌自然不做作的形象爆紅，卻也擺脫不了負面新聞纏身，在女團成軍周年的粉絲見面會上，被認為『愛哭花瓶』的楊超越百感交集地說：「我進步了嗎？我總覺得不夠。」邊流淚邊繼續說：「我特別渴望做一個實力派，再等等我好嗎？不會太久的。」

《心動的信號》朱亞文、楊超越辯論。（圖／中天提供）

楊超越以偶像身分出道常被笑沒實力，甚至被批評：「唱歌像車禍一樣」，當初在節目中也因為拿到很好的名次遭酸民砲轟，曾挑戰演唱胡彥斌「你要的全拿走」，卻直接被胡彥斌留言打槍：「一定可以更好喔！有時間回來補課。」個性開朗的她儘管表現的不在意，還是難免受傷，因此做出『轉型實力派』的宣言，不希望自己的粉絲因為喜歡她招來白眼，顯現心細的一面。在《心動的信號》裡，楊超越和另一位心動偵探朱亞文對其中一位女主角心動的對象看法不同，朱亞文說了一大堆理論分析卻被楊超越一句：「你不要想這麼多，想多了容易錯知道嗎？」給打敗。

楊超越。（圖／中天提供）

《心動的信號》本週將曝光信號小屋中單身男女的年齡和職業，偵探團開始八卦起來，楊超越首先被問到：「對於年齡有要求嗎？」楊超越眉頭一皺：「年紀小的肯定不行，肯定不成熟也不細緻。」金句女王張雨綺立馬喊：「怎麼不問我呢？」全場笑成一片，張雨綺有條有理的說：「我覺得年齡根本不是任何障礙，年齡小不是不成熟，年齡大也不是太成熟。」她接著說：「我覺得男人就沒成熟過。」不愧是金句女王，話語精準，也讓現場男性傻眼！張雨綺認為男人是在遇到他想認真對待的人才會變得成熟，但朱亞文秒回：「我只能同意一半！男人的成熟度跟他的經歷成正比。」到底談戀愛時年齡重不重要呢？更多精彩內容，每週日晚間10時請鎖定中天綜合台《心動的信號》。

(中時電子報)