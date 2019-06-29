綠川三期南區信義南街至大明路段今日動土，改善河岸長度2.2公里。（陳世宗攝）

綠川整治不間斷，第三期南區信義南街至大明路段29日動工，預計明年底完工。市長盧秀燕主持開工典禮時說，綠川是台中重要河川，歷任市長都很重視，因原規畫引起地方居民擔憂，市府傾聽民意據以修正順利開工；未來整治完工後除可根除水患、改善水質，更將規畫周邊休閒綠地，讓民眾與河川更加親近，營造台中新好生活。

台中市政府持續推動綠川整治計畫，綠川二期南區復興路至愛國街段正在施工，綠川三期南區信義南街至大明路段今日動土，改善河岸長度2.2公里。盧秀燕、水利局長范世億、立法委員黃國書、市議員李中、市議員羅廷瑋、南區區長洪峰明、中興大學校長薛富盛及在地里長均參加儀式，市議員何敏誠、鄭功進也派代表到場共襄盛舉，祝福工程順利，期望提供民眾優質的水岸休閒空間。

盧秀燕表示，綠川是台中重要河川，歷任市長都很重視，因為地方居民對於原工程有交通、樹種等疑慮，市府傾聽民意，一方面保留興大路讓交通暢通，另一方面也與居民溝通路樹選擇；期間有李中議員等多位民代居中協調，順利取得共識，讓工程得以順利開工，政府建設一定要取得居民支持，不然做半天居民不滿意、不受惠也沒用。

綠川三期位於中興大學附近，盧市長也感謝中興大學全力協助，她表示，未來整治工程完工後，期望能有效根除水患、改善水質，再搭配周邊景觀休閒綠地，將可改善當地環境，讓民眾與河川更加親近。

范世億說，地方居民針對綠川三期原規劃存有疑慮，尤其擔心造成交通衝擊，新市府花了很長時間傾聽民意、修正執行。以興大路來說，周邊居民反對封閉興大路及刪除停車格，因為興大路為交通要道，廢除恐影響周邊居住環境，停車格刪除也會造成不便，因此決議維持興大路現況不變，周邊景觀配合水岸調整。

對於興大園道黑板樹是否移除也有不同聲音，部分民眾擔心移除會破壞原有林蔭，部分民眾則認為黑板樹有浮根、易斷、棉絮、氣味等問題，希望移除，經與民眾溝通協調後，將配合水岸整體景觀進行部分喬木調整。而原規劃於復興園道及江川公園地面下的水淨場設施也遭周邊居民反對，要求遷址，水利局將設施併入下游積善橋下方的旱溪排水水淨場，節省操作成本，也符合居民期待。

水利局強調，綠川三期獲內政部營建署及行政院環保署核定的新台幣10.5億元補助，預計明年底完工，將採用低衝擊開發工法及海綿城市概念，以防洪安全為前提，進行兩側汙水截流及淨化處理改善水質；景觀營造則結合在地特性，中興大學配合拆除原有校園圍牆、調整機車道營造大面積休閒綠地，讓民眾擁有休憩空間，可讓在地環境更美好，帶動地方發展，打造台中新好生活。

(中時 )