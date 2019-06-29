連日飆高溫，大城土雞場卻是禽流感爆不停，昨天才完成一場撲殺2萬6960隻土雞，幼又新增一場土雞場確診為H5N2亞型高病原性禽流感，29日完成再撲1萬7686隻。
彰化縣動物防疫所長董孟治表示，24日接獲土雞場異常死亡情形，緊接著26日又接獲大城鄉又一土雞場通報其場內雞隻有異常死亡情形，防疫所立即派員進行移動管制並採病雞送畜衛所檢驗， 29日經家衛所同樣確診感染H5N2亞型高病原性禽流感病毒，防疫人員於今日完成全場撲殺清場及消毒工作，計撲殺1萬7686隻土雞。
動物防疫所呼籲，近來天氣悶熱，又受午後雷陣雨影響，氣候急遽變化會使家禽降低抵抗力而增加致病風險，養禽業者應適時調整禽舍之保溫、通風、防洪與排水等設施的運作。
接連土雞感染死亡，實在太過頻繁了，讓業者莫不心驚驚，彰化化縣動物防疫所已派消毒車，針對大城鄉養畜禽場周邊環境加強消毒工作，以減少環境中病原。後續將針對該場周邊半徑1公里內養禽場，進行3個月採樣監測工作，並加強進行周邊環境消毒工作，以防止疫情擴散。
(中時 )
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