全聯今年斥資百萬，在臺東熱氣球嘉年華現場打造「福利熊熱氣球拍照裝置」，讓粉絲拍照打卡，留下美好回憶。（圖／全聯）

「臺灣國際熱氣球嘉年華」今（6／29）在臺東鹿野高台登場，全聯福利中心最萌吉祥物「福利熊」跟「福利熊造型熱氣球」第3度登東鹿野高台，跟全創作唱跳歌手 –呂思緯（鼓鼓）一同在現場演出，為開幕活動助陣，接下來45天活動將跟來自國內外的民眾一起同樂！

全聯說，鼓鼓自從去年超犀利趴9與福利熊結緣成「好麻吉」，兩位好朋友今年更一起合拍六支短篇廣告、推廣「夢想福利社」公益商品…等，今天福利熊也特地邀請鼓鼓在現場體驗搭乘最萌的福利熊造型熱氣球，超萌互動讓現場粉絲大呼「已融化」！

全聯表示，為響應熱氣球嘉年華，全聯於2017年委託天際航空，以最可愛的福利熊外型，打造M-77型規格的「福利熊造型熱氣球」，球囊充滿氣體後，體積約2200立方公尺，高度可達21公尺，約7層樓高。全聯也是全台灣第一個製作造型熱氣球的民營企業，福利熊更被臺東縣府頒發為「熱氣球推廣大使」！

全聯指出，為了讓更多粉絲跟福利熊拍照打卡，全聯今年更斥資百萬打造「福利熊熱氣球拍照裝置」，還以時下最流行的「撩妹」語錄：「沒有水的地方叫沙漠，沒有你的地方叫寂寞」、「你屬什麼生肖？ 我屬於你」…等製作4款手拿牌，邀民眾在鹿野高台打卡留念，可望成為本次「臺灣國際熱氣球嘉年華」最吸睛的看點之一！

據全聯介紹，「臺灣國際熱氣球嘉年華」2011年舉辦至今，正式邁入第9年，去年共吸引高達90萬人次造訪；今年為期45天的活動（至8月12日止），將展出多達40顆的造型熱氣球，除了美麗壯碩的熱氣球海，現場也設置滑草、VR體驗等各種有趣活動，還有「熱氣球美食市集」和「小農市集」等。

為搭配臺灣熱氣球嘉年華，全聯也攜手廠商，以熱氣球為主題打造多款福利熊包裝商品，如全聯和乖乖聯名推出具有臺東在地特色風味的「紅蔾米乖乖」，原料採用臺東埤南米，搭配紅藜、桑椹等調味製成。還有跟華元食品合作的「百慕達脆薯-精選玫瑰鹽原味」，以荷蘭進口馬鈴薯製成，佐以玫瑰鹽調味。以及「悅氏礦泉水福利熊限定版」，瓶身是福利熊搭乘熱氣球的可愛圖樣，330ml的小瓶裝攜帶更方便。

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