台灣觀光協會(TVA)及韓國旅行業協會(KATA)聯合主辦的台韓觀光交流會議邁入第34年，為台韓年度重要的觀光盛會。今年會議27日於韓國慶尚北道慶州市舉行，台中市觀光旅遊局應邀分享融合活用地方城市資源，並促進地方觀光的經驗，觀旅局表示，台中市在整合地方資源與促進區域觀光發展績效卓越，會中分享台中觀光發展的策略與作法，希望創造韓國赴台中的旅遊風潮。

台灣觀光協會會長葉菊蘭表示，去年的台韓觀光交流會議締造出台韓雙方互訪突破200萬人次的紀錄。而今年雙方訂定互訪達300萬人次的目標，並配合交通部觀光局的2019小鎮漫遊年，希望各地方政府推銷的觀光旅遊能成功打進韓國市場。

慶尚北道文化觀光公社社長金晟祚指出，台中一年四季如春，不但氣候溫和穩定，資源豐沛，尤其韓國遊客感興趣的溫泉、自行車、高爾夫等，產品發展潛力高，相當看好未來韓國旅客到台中與中台灣各縣市深度旅遊的市場。

觀旅局長林筱淇表示，觀旅局代表團成員於會議中就航線開拓、台中與韓國旅遊業者合作，以及籌組媒體與踩線團到台中參訪等項目，積極與韓方觀光旅遊業者洽談，增進台韓觀光產業的相互瞭解，希望成為韓國入境台中旅遊市場成長的契機。

另外，韓國旅行業協會會長吳敞熙也特別於會中頒發感謝牌，表彰台中市推廣台韓觀光交流與增進雙方情誼的貢獻。

(中時 )