網路1張「高巿府午宴」名單，影射「一片紅色媒體」，還粗口說賣台，連綠委劉世芳也加入帶風向，但這是已辦9屆的「兩岸徵文頒獎典禮」，前高雄巿副市長李永得也接待過，見到黑影就開槍，兩岸連民間交流是否都不辦了？

遭散布轉載的「高巿府午宴」名單，被人以「有些事是大家看不到的，這是前幾日巿政府在某個地方舉辦午宴的賓客名單」，並刻意放大陸媒體的單位及頭銜，不僅另外註明「一片紅色媒體」，還用粗口反問「是要賣台嗎？」

但這活動是《旺報》連辦9屆的「兩岸徵文頒獎典禮」活動，邀請中國大陸媒體與會，歷屆皆由陸委會核准，每次以不同形式拜訪地方政府，不分藍綠白縣市首長都皆曾接待過，陳菊擔任高雄巿長的副巿長李永得也曾接待過。

劉世芳在臉書以「中媒座上賓、台媒不知情？」帶風向，還說除了行政院要調查假三通的大騙局，恐怕還有國安局要介入的，並說她也接過陳情，為何高巿府只對中媒開放，國內媒體都沒邀請，根本是見到黑影就開槍。

當過高雄巿副巿長的劉世芳沒有向高巿府查證，直接在臉書貼文，放任臉友回文「紅色滲透」、「匪諜入侵」、「國安問題」，不負責任的帶風向，在民進黨執政兩岸關係急凍下，以後是不是連民間的交流都不能辦了？

高市府29日也說明，「高巿府午宴」是在26日由副巿長李四川代表市府宴請主辦單位及參與活動的大陸媒體一行人，並安排踩線行程，行銷高雄觀光景點。外界不應該帶著有色眼鏡，刻意抹紅高市府正常的兩岸交流活動。

高市府新聞局進一步說，對於海內外媒體以交流為目的訪問向來非常歡迎，對大陸媒體並無特殊禮遇，像今年2月，就有包含港澳、大陸、美國、日本等海內外媒體共計27家來訪，同時促進外媒及對岸媒體了解認識高雄。

高市府新聞局進一步說，對於海內外媒體以交流為目的訪問向來非常歡迎，對大陸媒體並無特殊禮遇，像今年2月，就有包含港澳、大陸、美國、日本等海內外媒體共計27家來訪，同時促進外媒及對岸媒體了解認識高雄。

(中時 )