「決戰2020，贏回台灣」新竹場主持人之1、新竹市議員陳慶齡，此次也動員了5輛遊覽車、200人往挺韓。（陳育賢攝）

陳育賢／竹市報導

「決戰2020，贏回台灣」新竹場30日下午4點在新竹縣政府前廣場壓軸登場，新竹市有2位市議員陳慶齡與陳啟源受邀擔任大會主持群之1，兩人表示，目前主要工作還是要激勵韓粉們，畢竟通過初選民調後，之後還有大半年的路要拚，維持熱情相當重要。

陳慶齡與陳啟源都同屬新竹市香山區議員，是國民黨目前在香山區的大將，此次主辦單位特別邀請兩人以地主議員身分加入造勢活動主持群，隨時要上場接力維持現場氣氛。

而兩人長期以來都是以口才、表達能力見長，在議員質詢時更是條理分明、問政犀利，竹市政壇少有人能與兩人辯論，再者兩人更有政治人物少有的幽默感，陳啟源甚至有冷面笑將之稱，此次受邀擔任主持重任，地方人士都直乎「真是找對人了」。

陳慶齡表示，他其實還沒有準備要講什麼，但應該會以激勵現場韓粉氣勢為主，再者，他是企業、台商出身、曾擔任青工會長，對當前台灣面臨的經濟問題與年輕人未來出路有深刻體會，應該也會著重於當前蔡政府失當的政策發表意見，同時再凝聚泛藍團結之心，畢竟過了初選民調這關後，未來還有大半年的時間要更努力去拚。

此外，陳慶齡為了力挺韓國瑜，他也號召支持者踴躍參與最後1場造勢大會，「動員令」才發出幾天，就有5輛遊覽車、200人登記，每人繳交100元，可領1個便當與1面國旗，誰也沒賺頭，其實大家都是打從心裡在挺韓。

(中時 )