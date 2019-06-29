今年為雪霸國家公園管理處第27週年處慶，中央大學特將鹿林天文台所發現的第278956號小行星命名為「雪霸（Shei-Pa）」，希望傳達國家公園對自然資源保育的精神，將臺灣的青山、綠水、藍天和美麗星空，世世代代的流傳下去。

雪霸國家公園位於台灣本島之中北部，以雪山和大霸尖山的「雪」、「霸」兩字命名，總面積7萬6850公頃，境內高山林立，景觀壯麗，為台灣第五座國家公園。區內3000公尺以上高山就有51座，其中還有19座更名列台灣百岳，並有臺灣獨一無二國寶魚「櫻花鉤吻鮭」及「觀霧山椒魚」等保育物種，是一座自然資源極為豐富的國家公園。

中央大學表示，「雪霸」小行星為2008年10月22日由國立中央大學鹿林天文台蕭翔耀觀測員及加州理工學院葉泉志博士所發現，大小約3.7公里。雪霸小行星繞行太陽一圈5.71年（軌道週期），離太陽最近時（近日點）為4.26億公里，最遠時（遠日點）為5.33億公里。「雪霸」小行星2008年10月22日發現時在鯨魚座，11年後的今天繞太陽兩圈後又回到同一星座。

適逢管理處27週年處慶，於6月29日舉辦了一系列慶祝活動，除了針對數10年來雪霸國家公園對於「櫻花鉤吻鮭」保育歷程和生態研究的座談外，中央大學也將於同日頒贈小行星銘版，並邀請發現者蒞臨分享小行星的發現及鹿林天文台的介紹，活動內容十分精彩，一同慶賀雪霸國家公園27歲生日快樂。

中央大學指出，小行星的命名提出後需經過國際天文學聯合會（IAU）的小天體命名委員會（CSBN）審查通過並公告生效，因此從發現到命名確認往往需時數年，其過程並不容易，而持續自然保育及環境教育推動多年的雪霸國家公園的精神同樣值得敬佩。

中央大學提到，雪霸國家公園如同一座大型的自然博物館，境內無光害、少污染的特點讓其成為最天然的觀星教室，將278956號小行星以此命名，從今以後雪霸小行星將在浩瀚的星空中閃爍，照耀著雪霸國家公園。

(旺報 )