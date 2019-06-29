美國總統川普結束G20行程後，即將訪問南韓。川普表示，他與中國大陸國家主席習近平有了一場很好的會議，並親口證實美中貿易談判正回歸正軌，彼此同意課徵新的關稅。至於外界關注的華為問題，川普表示，美企可繼續向華為銷售產品。

據美國有線新聞網報導，川普在會後記者會上表示，美中貿易談判正回歸正軌，並再次讚揚他與習兩之間的私人情誼，「自從我任總統以來，我們深知彼此」。川普表示，美中雙方同意不對彼此增加新的關稅。他還說，「我們會向他們列出美方希望採購的項目清單」，讓美國對中國大陸出口增加。

至於華為問題，川普表示，在川習會上他未與習討論華為財務總整孟晚舟案，「但是彼此討論了很多，其中包括了華為」。他表示，許多人驚訝原來美國向華為銷售這麼多項配備，「這很好，我們將繼續向華為銷售這些產品」，「這些美企製造這些產品，是含有複雜...高科技的。我們是唯一擁有這些科技的國家，我同意繼續銷售這些產品」。

不過川普也強調，只要不涉及國安問題，美企就可繼續向華為銷售其產品。他表示，美中之間同意早點結束這議題，華為是個複雜情況，美中之間希望見到的是真正的貿易協議。

對於川普對美企可繼續對華為銷售產品的說法，同時也在召開記者會的中國大陸外交部國際經濟司司長王小龍則表示，他當時並未在川習會上，未能證實，不過他對川普所說表示「樂觀其成」。

川普在G20會上記者會上表示，他即將前往南韓，希望有機會與北韓最高領導人金正恩在南北韓非軍事區（DMZ）會面握手寒暄。同時川普也親口否認「有意結束美日安保條約」的說法，他表示「完全不考慮」。

(中時電子報)